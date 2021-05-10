Resident Evil Village, serinin en iyi açılışını yaptı

Resident Evil Village, serinin en iyi açılışını yaptı

Resident Evil Village, ilk gününde 100 binin üzerinde eş zamanlı oyuncuya ulaşarak serinin PC platformundaki en iyi açılışına imza attı.

Resident Evil serisinin merakla beklenen yeni oyunu Resident Evil Village, geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

PC platformundaki yükselişine hızla devam eden serinin yeni oyunu, Steam'de rekor bir açılışa imza atmayı başardı

İlk gününde 106 bin 631 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşan Resident Evil Village, serinin PC platformundaki en iyi açılışını gerçekleştirdi.

2017'de yayınlanan Resident Evil 7, 18 bin 211 eş zamanlı oyuncuya ulaşabilmişti. Büyük övgüler alan Resident Evil 2 Remake oyununda ise maksimum 74 bin 024 eş zamanlı oyuncu görülmüştü.

Son olarak geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Resident Evil 3 Remake ise beklentilerin çok altında kalmış ve 32 bin 635 eş zamanlı oyunucuyu geçememişti.

RESIDENT EVIL VILLAGE FİYAT

Resident Evil Village şu anda PC platformunda 279 TL, PlayStation Store'da 499 TL, Xbox Store'da ise 485 TL'ye satışa çıkmış durumda.

RESIDENT EVIL VILLAGE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ／ Intel Core i5-7500

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 ve 4GB VRAM ／ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM

DirectX: Sürüm 12

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 ／ Intel Core i7 8700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 ／ NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX: Sürüm 12