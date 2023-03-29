Resmi Gazete'de yayınlandı! Akıllı telefonlara gelmesi beklenen zam iptal edildi İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme, yapılan değişiklik ile yürürlükten kaldırıldı.

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Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 yılında yürürlüğe giren akıllı telefonlar için gözetim uygulaması geçtiğimiz ay itibariyle değişim göstermişti.

Resmi Gazete’de yayınlanan ve yeni alınan karara göre, 28 Mart tarihinden itibaren akıllı telefonlara zam gelmesi bekleniyordu.

Alınan kararla, telefonlarda adet başına birim gümrük kıymetinin 200 dolardan 350 dolara yükseltilmişti.

Yeni düzenleme ile beraber ithal edilen ve vergisiz fiyatı 3.800 TL (201 dolar) olduğu bilinen bir telefonun fiyatı 28 Mart sonrası en az 2.500 TL oranında zamlanacaktı.

Düzenleme iptal edildi

İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme, yapılan değişiklik ile yürürlükten kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından 29 Mart tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile ithal akıllı telefonlara uygulanacak olan yeni gözetim uygulaması iptal edildi.

Akıllı telefon ithalatında gözetim uygulaması 200 dolar olarak yürürlükte kalmaya devam edecek. Böylece telefonlara herhangi bir zam gelmeyecek.