Ripple (XRP) davasında ilk duruşma gerçekleşti: İşte XRP'de son durum

Ripple tarafından geliştirilen kripto para birimi XRP ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki davanın ilk duruşması sona erdi. Ancak XRP davasında net bir karar çıkmadı.

XRP davası olarak da bilinen ve ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu'nun Ripple'a açtığı davanın sonucu merakla bekleniyor.

SEC, geçtiğimiz yıl aralık ayında XRP’yi menkul kıymet olarak tanımladığını ve geliştirici Ripple’a 1.3 milyar dolar değerinde kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığı gerekçesiyle dava açtığını duyurmuştu.

Hatta OSL, Beaxy ve CrossTower gibi bazı kripto para borsaları, davanın sonucunu beklemeden XRP'yi liste dışına çıkararak tüm işlemleri durdurmuştu.

XRP DAVASINDA İLK DURUŞMA SONA ERDİ

XRP davasının ilk duruşması dün akşam gerçekleşti. lk duruşmada Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'u temsil eden Avukat Matthew Solomon, SEC'in XRP'nin menkul kıymetler durumu hakkında borsaları uyarmadığını söyledi.

SEC, Ripple CEO'su Brad Garlinghouse ve Ripple kurucusu Chris Larsen'in, XRP'nin menkul kıymet olduğunu bildikleri halde kayıt dışı satış yaptıklarını iddia etmişti.

Ancak Garlinghouse ve Larsen, bu suçlamaları reddederek SEC'in geçmişte XRP'nin menkul kıymet olduğuna dair herhangi bir bilgi vermediğini ve davanın düşmesi gerektiğini söyledi.

XRP DAVASINDA KARAR ÇIKMADI

Duruşma sonucunda herhangi bir karar çıkmadı, ancak verilen ifadeler, davayı açan SEC'in pek de güçlü kanıtları olmadığını ortaya koydu. Bu nedenle XRP, yaklaşık yüzde 10 değer kazanarak 0,61 dolara kadar yükseldi. Daha sonra düşüşe geçen XRP, şu anda 0,53 dolardan işlem görüyor.