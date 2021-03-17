Ripple (XRP) davasında yeni tarihler belli oldu

Ripple ve SEC arasındaki davada yeni tarihler belli oldu. Davanın açılış savunmaları 12 Nisan’da alınacak. SEC’in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Ripple tarafından geliştirilen kripto para birimi XRP, son dönemlerde çıkışını sürdürerek yatırımcıların ilgi odağı haline gelmişti.

ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu (SEC), geçtiğimiz yıl aralık ayında XRP’yi menkul kıymet olarak tanımladığını ve geliştirici Ripple’a 1.3 milyar dolar değerinde kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığı gerekçesiyle dava açtığını duyurmuştu.

Hatta OSL, Beaxy ve CrossTower gibi bazı kripto para borsaları, davanın sonucunu beklemeden XRP'yi liste dışına çıkardı ve tüm işlemlerini durdurdu.

RIPPLE (XRP) DAVASINDA YENİ TARİHLER

Ripple avukatı James K. Filan, Twitter üzerinden davayla ilgili olarak belirlenen yeni tarihleri duyurdu.

Buna göre sanıkların açılış savunmaları 12 Nisan’da, SEC’in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs’ta verilecek. Daha sonra savunmanın, SEC’in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran’a kadar vakti olacak

İLK DURUŞMADAN KARAR ÇIKMAMIŞTI

XRP davasının ilk duruşması, 21 Şubat 2021'de gerçekleşmişti. İlk duruşmada Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'u temsil eden Avukat Matthew Solomon, SEC'in XRP'nin menkul kıymetler durumu hakkında borsaları uyarmadığını söylemişti.

SEC, Ripple CEO'su Brad Garlinghouse ve Ripple kurucusu Chris Larsen'in, XRP'nin menkul kıymet olduğunu bildikleri halde kayıt dışı satış yaptıklarını iddia etmişti.

Ancak Garlinghouse ve Larsen, bu suçlamaları reddederek SEC'in geçmişte XRP'nin menkul kıymet olduğuna dair herhangi bir bilgi vermediğini ve davanın düşmesi gerektiğini belirtiyor.