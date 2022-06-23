Rob Enderle, dijital ikiz teknolojisini anlattı

Teknoloji analisti Enderle, dijital ikizle ilgili uygulama alanlarının yanı sıra bu yeniliğin, insanoğluna etkisini değerlendirdi.

Teknoloji, baş döndürücü bir hızda ilerlemeye devam ediyor.

Metaverse ve nesnelerin interneti gibi atılımların yanı sıra dijital ikiz teknolojisi de son dönemde sıklıkla konuşulan konular arasında yer alıyor.

Teknoloji dünyası dijital ikizi konuşuyor

İçinde bulunduğumuz 10 yıl bitmeden önce insanoğlunun düşünen dijital ikizlere sahip olmasının mümkün olduğu belirtiliyor.

ROLM Systems ve IBM gibi çeşitli teknoloji şirketlerinde çalışan teknoloji analisti Rob Enderle ile dijital ikiz konusunu konuştuk.

İnsanlara yönelik avantajları ve dezavantajları

"Dijital ikiz daha yetenekli hale geldikçe, daha fazla iş yapacak. 10 yılın sonunda tamamen işlevsel dijital ikizlere sahip olmamız gerekiyor." diyen Enderle, söz konusu teknolojinin uygulamala alanları ve insanlara yönelik avantajlarının yanı sıra dezavantajlarıyla ilgili bilgileri paylaştı.

Dijital ikiz nedir? İnsanlar için tehlikeli mi? Rob Enderle anlattı ViDEO