Robot köpekler, ABD'nin güney sınırını koruyacak

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), ülkenin güney sınırında güvenliği sağlamak için dört ayaklı robot köpekleri test ediyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Ofisi, Meksika sınırında devriye gezmeleri için robot köpekleri kullanmayı planlıyor.

Bakanlık, güney sınırında güvenliği sağlamak için dört ayaklı robot köpekleri test ettiğini resmen açıkladı.

ABD merkezli üretici Ghost Robotics tarafından geliştirilen robot köpekler, herhangi bir silah sistemine sahip olmayacak.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma görevlilerinin, sınır boyunca insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah kaçakçılığı gibi türlü olaylarla başa çıkmaları gerekebiliyor.



Vision 60 olarak adlandırılan robotlar, askeri üslerin çevrelerinde keşif, tespit ve haritalama gibi birçok görev için kullanılacak.





TEK ŞARJLA 121 KM YOL GİDEBİLİYOR

Robot köpekler, 76 cm yüksekliğinde ve 32 kg ağırlığında. Ayrıca tek bataryayla 3 saatte yaklaşık 121 km yol kat edebilen robotlar, dik tepe ve kayalık gibi her türlü arazide kolayca ilerleyebiliyor.

Şu an sahada test edilen robot köpeklerin ne zaman göreve başlayacağı ise bilinmiyor.