Robotlar, doğru zamanda gülmeyi öğreniyor

Bilim insanları, robotlara doğru zamanda gülmeyi öğretmeye çalışıyor.

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin oldukça gelişmesiyle, artık birçok farklı amaç için kullanılabilen robotlar karşımıza çıkmaya başladı.

Daha çok sağlık alanında kullanılmaya başlanan robotlar, işleri oldukça kolaylaştırıyor.

Bilim insanları şimdi, doğru zamanda doğru şekilde gülerek mizah nüansları oluşturmayı amaçlayan bir Yapay Zeka (AI) sistemi geliştiriyorlar.

Erica adlı gülen robotun arkasındaki ekip, sistemin insanlarla yapay zeka sistemleri arasındaki doğal konuşmaları iyileştirebileceğini söylüyor.

Frontiers in Robotics and AI'da yayınlanan araştırmanın baş yazarı Kyoto Üniversitesi'nden Dr Koji Inoue ve meslektaşları, yapay zeka sistemlerine konuşmalı kahkaha sanatını öğretmek için yola çıktı.

NTV'de yer alan habere göre, erkek üniversite öğrencileri ile dört kadın amatör oyuncu tarafından kurulan diyaloglar, eğitim verileri olarak toplandı.

Diyalog verilerine solo kahkahalar, sosyal kahkahalar ve neşeli kahkahalar için açıklamalar eklendi.

Diyaloglarla yapay zeka eğitildi

Bu veriler, daha sonra gülüp gülmeyeceğine karar vermek ve uygun türü seçmek için bir makine öğrenme sistemini eğitmek için kullanıldı.

Algoritma, ses dosyalarına dayanarak, daha hafif olma eğiliminde olan sosyal kahkahaların ve neşeli kahkahaların temel özelliklerini, bunları uygun durumlarda yansıtmak amacıyla öğrendi.

Ekip, kahkahaların kendi farklı karakterleri olan robotlar yaratmaya yardımcı olabileceğini söyledi.