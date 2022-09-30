Robotlar, insanlığa savaş açabilir

Yapay zeka üzerinde çalışan bilim insanlarının yüzde 36’sı, bu yüzyıl içinde yapay zekaya sahip robotların insanlığa savaş açabileceğini söyledi.

Yapay zeka teknolojilerinin günümüzde bir hayli gelişmesiyle robotlar, hayatımızın hemen hemen her alanında kullanılmaya başlandı.

Genellikle insanlara yardım etmeyi amaçlayan bu robotlar, gelecekte kötü sonuçlar da doğurabilir.

İnsanlığa savaş açabilir

327 bilim insanının dahil olduğu bir anket çalışmasında, yapay zeka üzerinde çalışan bilim insanlarının yüzde 36’sı, bu yüzyıl içinde yapay zekaya sahip robotların insanlığa savaş açabileceğini söyledi.

Araştırmada, yapay zekaya sahip sistemlerin nükleer felakete sebep olabileceği de belirtildi.

Öte yandan Tesla’nın CEO’su Elon Musk da bir süre önce yapay zekanın üçüncü dünya savaşına sebep olabileceğini öne sürmüştü.

Onlarca ülke, otonom silahların yasaklanmasını istiyor. Örneğin füze ya da insansız hava araçları gibi silahların, yapay zeka ile de hedeflemesi ve saldırı yapması kontrol edilebiliyor. Bu silahları üreten Rusya, ABD ve İsrail gibi ülkeler kısıtlamalara karşı çıkıyor.

Katil robotlar korkutuyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), insan kontrolü olmadan hedefini kendi belirleyip vuran tam otonom silahlı robotlara karşı harekete geçilmesi için çağrıda bulunmuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün hazırladığı raporda; Çin, İsrail, Rusya, Güney Kore, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin otonom silah sistemlerine "güçlü" yatırım yapan ülkeler arasında olduğu yer alıyor.