Robotlardan kaçmak için artık hızlı koşmanız yetmeyecek

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Robot teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, insansı ve dört ayaklı robotların şaşırtıcı hızlara ulaşmasını sağladı.

Unitree G1 Bionic ve Black Panther V2.0 gibi modeller, hız ve çeviklikteki ilerlemelerle gündeme geliyor.

UNİTREE G1 BİONİC

16 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla oldukça uygun fiyatlı bir insansı robot olan Unitree G1 Bionic, 132 cm boyunda ve 35 kg ağırlığında.

LiDAR, derinlik kameraları ve mikrofonlar ile çevresini algılayabilen G1 Bionic, 23 derecelik eklem özgürlüğü ve güçlü motorlarıyla çevik hareketler yapabiliyor.

G1 Bionic'in yokuş yukarı, aşağı ve yanlara doğru koşabildiği ve engebeli arazilerde kolaylıkla hareket edebildiği belirtiliyor.

BLACK PANTHER V2.0

Hangzhou merkezli bir ekip tarafından geliştirilen Black Panther V2.0 robot köpek, saniyede 10.4 metre hıza ulaşabiliyor.

Saatte 37 km hızla koşabilen Black Panther, 100 metreyi 10 saniyenin altında tamamlayabiliyor.

Araştırmacılar, robotun bacaklarını yeniden tasarlayarak ve motor gücünü artırarak bu hıza ulaşmayı başardı. 38 kg ağırlığındaki Black Panther 2.0, saniyede 5 adım atabiliyor.

ROBOTLARIN GELECEĞİ

Yapay zeka destekli robotik, hızla gelişiyor. Nesneleri kavrama, kaldırma, taşıma, kapıları açma ve alet kullanma gibi temel becerileri öğrenen robotlar, yakın gelecekte iş gücünde daha aktif rol alabilir.

Robot teknolojilerindeki bu hızlı gelişme, hem heyecan verici hem de endişe verici. Robotların insanların yerini alması ve işsizliğe yol açması gibi potansiyel riskler de bulunuyor.