Robotların ele geçireceği işler: Mesleğiniz risk altında mı? Goldman Sachs raporuna göre, ChatGPT gibi yapay zeka sistemleri, dünya çapında 300 milyon tam zamanlı işi etkileyebilir. Peki en çok hangi meslekler etkilenecek?

ensonhaber.com

Yapay zeka, günümüzde oldukça popüler hale geldi. Özellikle ChatGPT gibi sohbet botlarının popüler hale gelmesi, bazı meslekleri de tehdit etmeye başladı.

Goldman Sachs raporuna göre, ChatGPT gibi yapay zeka sistemleri, dünya çapında 300 milyon tam zamanlı işi etkileyecek.

İngiltere Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı araştırma, robotların ele geçirmesi en muhtemel meslekleri ortaya çıkardı.

En çok etkilenecek meslekler

Muhasebeciler, danışmanlar ve psikologlar en fazla risk altında olan meslekler arasında yer alırken, beyaz yakalı profesyoneller için bu kötü bir haber.

Ancak sporcular, çatı ustaları ve çelik imalatçıları rahat olabilir; araştırma, bu mesleklerin yapay zeka teknolojisinin ilerlemesinden etkilenmeyeceğini söylüyor.

Araştırmacılar, yaptıkları incelemede her birinin yapılması için gereken farklı yetenekler de dahil olmak üzere 365 iş kategorisini analiz etti.

Daha sonra bu yeteneklerin her biri, yapay zeka tarafından desteklenip desteklenemeyeceklerini görmek için en yaygın 10 yapay zeka uygulamasından oluşan bir seçkiyle karşılaştırıldı.

Bu, araştırmacıların her mesleğe -2 ila 1,5 arasında değişen bir Yapay Zeka Mesleki Maruz Kalma puanı atamasına olanak tanıdı. Daha yüksek puan alan meslekler, en fazla risk altında kalıyor.

Hangi meslekler risk altında

Araştırmacılar, gelecekte daha yüksek düzeyde örgün eğitim gerektiren işlerin yerini yapay zekanın alması ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu buldu.

En çok risk altında olan meslekler ise 1,49 risk puanıyla yönetim danışmanları ve iş analistleri oldu.

Bunu finans yöneticileri ve direktörler, muhasebeciler ve psikologlar yakından takip etti. Hukuk meslekleri de 1,4 risk puanıyla en riskli meslekler arasında ilk 10'da yer aldı.

Yapay zeka, geçen ay tamamen yapay zeka tarafından müzakere edilen ilk sözleşmenin imzalanmasıyla hukuk mesleğinin bazı yönlerini ele geçirmeye çoktan başladı bile.

Araştırmacılar, ayrıca ChatGPT gibi Büyük Dil Modelleri (LLM) için de ayrı bir değerlendirme yaptı.

LLM'lere maruz kalma durumuna göre sıralandığında, yerini bir chatbot'a bırakma ihtimali en yüksek olanların "telefonla satış görevlileri" olduğu düşünülüyor.

Psikologların gelecekte yerini yapay zekaya bırakma ihtimalinin yüksek olduğu bir kez daha ortaya çıktı; sohbet robotları, genel olarak yapay zekadan çok daha fazla risk teşkil ediyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, 1,42 maruz kalma puanına sahip din adamlarının yerini sohbet robotlarının alma ihtimali de son derece yüksek.

Araştırma; rahiplerin, papazların ve imamların yerini yapay zekanın alması ihtimalinin ekonomistler ve istatistikçiler kadar olduğunu ortaya çıkardı.

Hangi meslekler en az etkilenecek

Çalışma, teknik açıdan zor el emeği içeren işlerin yapay zeka ile değiştirilmesi ihtimalinin çok daha düşük olduğunu buldu.

Sporcular, çatı ustaları ve 'temel inşaat meslekleri' en düşük değiştirme riskine sahip olan meslekler olarak sıralandı.

İşte en az etkilenecek meslekler:

Spor oyuncuları

Çatı ustaları, kiremit ustaları ve döşeme ustaları

Sıvacılar

Çelik imalatçıları

Araç valeleri ve temizlikçiler

Ambulans şoförleri

Temizlikçiler

Zemin ve duvar döşemecileri

Metal plaka işçileri

Kuru temizlemeciler ve ütücüler

Pencere temizleyicileri