Rocket Lab, uzayda roketini ve uydularını kaybetti

SpaceX’in rakiplerinden Rocket Lab, iki ticari uydu taşıyan fırlatma görevini başarıya ulaştıramadı ve roketin kontrolünü kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde kontrolden çıkan Çin roketi, okyanusa düşmüş ve kısa süreli panik yaşanmıştı. Benzer bir olay, bu kez ABD'li şirketin başına geldi.

Electron ismini verdiği roketleriyle yörüngeye çeşitli uydular fırlatan ABD'li roket üreticisi ve fırlatma hizmetleri sağlayıcısı Rocket Lab, son görevinde büyük bir başarısızlık yaşadı.

15 Mayıs Cumartesi günü Yeni Zelanda'nın Mahia Yarımadası'ndaki Fırlatma Kompleksi 1'den fırlatılan Electron roketinde, kalkıştan 3 dakika sonra beklenmedik bir hata meydana geldi.

ROKET VE UYDULAR UZAYDA KAYBOLDU

Roketin ikinci aşamasının motoru, sistem arızası nedeniyle ateşlendikten hemen sonra otomatik olarak kapandı. Söz konusu arıza nedeniyle, hem roket hem de taşıdığı iki uydu kaybedildi.

ROKET PARÇASININ YERİ TESPİT EDİLDİ

Rocket Lab, olayın ardından yaptığı açıklamada, roketin taşıdığı iki uydunun yörüngeye yerleştirilemediğini doğrularken, müşterilerden özür diledi. Ayrıca şirket, motoru kapanan roket parçasının yerini tespit ettiklerini duyurdu.

TEHLİKE YOK

Rocket Lab’in roketinin, güvenli bir bölgede asılı kaldığı ve Dünya üzerindeki canlılar açısından tehlike teşkil etmediği bildirildi.

Rocket Lab, yeniden kullanılabilir Electron roket teknolojisiyle öne çıkıyor ve bu nedenle SpaceX’in en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Sorunlu fırlatmadan sonra roketin ilk aşaması, paraşütle Dünya'ya inmeyi başardı. Ancak roketin diğer parçası, uydularla birlikte yörüngede kaldı.

GEÇTİĞİMİZ YIL PATLAMIŞTI

2020'nin Temmuz atında Rocket Lab şirketine ait Electron roketi, fırlatıldıktan sonra infilak etmiş ve üzerindeki 7 uydu da yok olmuştu.

Şirketin kurucusu Peter Beck, uydularını kaybeden müşterilerinden özür dileyerek, bu olaydan ders çıkaracağını söylemişti.