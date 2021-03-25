Rockstar Games, GTA 6 için çalışmalarına hız verdi

Rockstar Games, GTA 6'yı geliştirmek için bünyesine yeni çalışanlar katıyor. İşte GTA 6 hakkında son gelişmeler...

Grand Theft Auto, kısa adıyla GTA, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en iyi oyun serilerinden bir tanesi.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 7 yıl geçmesine rağmen hala en çok oynanan oyunların başında geliyor.

Günümüzde bile sürekli güncellenmeye devam eden GTA 5 Online ise şirkete en çok kazandıran yapımlar arasında yer alıyor.

GTA 6 İÇİN ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

GTA 5'in üzerinden neredeyse 8 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok. Ancak Rockstar Games'ten gelen açıklamalar ve şirketin attığı adımlar, oyunun üzerinde çalışmaların hızlandığı yönünde.

YENİ ÇALIŞANLAR İŞE ALINIYOR

Rockstar Games, yeni çalışanların işe alınacağını duyurdu. Oyun stüdyosu, resmi web sitesinde, şirketteki hemen hemen tüm bölümlerde birçok boş pozisyon için iş ilanı yayınladı.

Rockstar Games'in büyük ölçekli bir proje üzerinde çalışmak için yeni bir ekip topladığı ve bu projenin de büyük olasılıkla GTA 6 olacağı tahmin ediliyor. Ancak şirket, zaten şu anda GTA 5 üzerinden ciddi gelirler elde etmeye devam ettiği için, GTA 6 konusunda pek de acele etmiyoır.

Rockstar Games, ek olarak bu yıl PlayStation 5 ve Xbox Series X için yenilenmiş bir GTA 5 versiyonunu piyasaya sürecek. Daha gelişmiş grafiklerle karşımıza çıkacak oyun, GTA 6'nın piyasaya çıkmasını da geciktirebilir.