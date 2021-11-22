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- Rockstar Games, GTA Trilogy için özür diledi
Rockstar Games, GTA Trilogy için özür diledi
- Haber Merkezi
- 22.11.2021 - 13:52
- Güncelleme : 22.11.2021 - 13:57
Rockstar Games'in "Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition" adı altında piyasaya sürdüğü üç eski GTA sürümü, hayal kırıklığı yarattı.
Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas'ın güncellenmiş grafiğe sahip versiyonlarının bulunduğu paket, oyuncular tarafından beğenilmedi.
Oyun çıkışını yapmadan önce, beklentiler bir hayli yüksekti. Ancak geliştiriciler; oyunların grafik kalitesini günümüze uyarlamak yerine, eski grafikleri geliştirmeyi tercih edince oyunseverler umduğunu bulamadı.
ROCKSTAR GAMES ÖZÜR DİLEDİ
Rockstar Games, hem oyundaki grafik hatalarının hem de bağlantı problemlerinin güncellemelerle giderileceğini açıkladı ve oyunculardan özür diledi.
ESKİ SÜRÜMLER GERİ GELİYOR
Ayrıca GTA Trilogy'nin satışa çıkmasının ardından, oyunların orijinal eski sürümleri mağazalardan kaldırılmıştı. Rockstar, bu oyunların mağazaya geri döneceği söyledi.
Ayrıca 30 Haziran 2022'ye kadar GTA Trilogy paketini Rockstar Store'dan satın alanların hesabına, ücretsiz olarak klasik sürümler de eklenecek.
GTA: TRIOLOGY TÜRKİYE FİYATI
Rockstar Games'in ön siparişe açtığı Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, PC sahipleri tarafından 529 TL'ye şimdiden satın alınabiliyor.
Ayrıca; ülkemizdeki PlayStation 5 ve PlayStation 4 sahiplerine ek olarak Xbox sahipleri de bu üçlemeye sahip olmak için 529 TL ödemek zorunda kalacak.
SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300
- RAM: 8GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB
- Depolama: 45GB
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600
- RAM: 16GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB
- Depolama: 45GB
Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition; şu anda PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için yayınlanıyor.