Rockstar Games, tüm odağını GTA 6'ya çevirdi

Gelen bilgilere göre Rockstar Games, geçen yılki GTA Trilogy faciasının ardından tüm odağını GTA 6'ya çevirdi. İşte oyun hakkında tüm bilgiler...

Grand Theft Auto, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinin başında geliyor.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

GTA 6 çalışmaları sürüyor

GTA 5'in üzerinden neredeyse 9 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok.

Rockstar Games'in oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, oyuncular daha da heyecanlanmış durumda.

Gelen bilgilere göre Rockstar Games, tüm odağını GTA 6'ya kaydırdı ve GTA 4 remake ve Red Dead Redemption remake gibi projeler şimdilik askıya alındı.

Bu kararın başlıca sebebi ise geçtiğimiz yıl çıkış yapan ve oyuncuları bir hayli mutsuz eden GTA Trilogy.

GTA topluluğundan gelen bilgilere göre, oyunda iki karakter olacağı doğrulandı. Ebeveynleri kartel üyeleri tarafından öldürülen ve ardından birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan erkek ve kız kardeş, ana hikayeyi oluşturacak.

GTA 6'daki olayların en az dört yerde geçeceği söyleniyor: Vice City, Carcer City, Kolombiya ve Küba.

Yıkılabilir ve tahrip edilebilir binalar da oyunun temel özelliklerinden biri olacak. Grand Theft Auto 6'nın, 2024'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.