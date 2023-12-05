Rockstar, merakla beklenen GTA 6 fragmanını yayınladı Rockstar Games, yıllar süren bekleyişin ardından merakla beklenen GTA 6 fragmanını YouTube üzerinden yayınladı. Vidoe, kısa süre içinde büyük ilgi gördü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 10 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

Rockstar Games, Grand Theft Auto 6'nın resmi fragmanını aralık ayının başlarında yayınlayacaklarını duyurmuştu.

Rockstar Games'in duyurusu, şu anda 1,4 milyondan fazla beğeni ile tüm zamanların en çok beğenilen oyun gönderisi oldu.

Ayrıca sadece 1 gün içerisine 147,5 milyon görüntülenme ile tarihin en çok etkileşim alan oyun içeriği oldu.

GTA 6 fragmanı resmen yayınlandı

Rockstar Games, yıllar süren bekleyişin ardından merakla beklenen GTA 6 fragmanını yayınladı.

İlk GTA 6 fragmanı ile birlikte yıllardır süren sızıntılar da doğrulanmış oldu: Yeni oyun ile bir kez daha Vice City plajlarına yolculuk yapacağız.

Ayrıca GTA serisinde ilk kez bir kadın ana karakter yer alacağı uzun zamandır konuşuluyordu, fragman ile bu da kesinleşmiş oldu.

Öte yandan, şehirdeki caddelerin ve plajların oldukça kalabalık ve gerçekçi olması dikkat çekiyor.

GTA 6 ne zaman çıkacak

Rockstar Games'in fragmanının hemen ardından paylaştığı basın açıklamasına göre GTA 6, ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılında çıkış yapacak. PC'ler için oyunun çıkış tarihi henüz belli değil.