Rockstar'dan yeni GTA açıklaması

Rockstar, bugün yaptığı açıklamayla birlikte GTA 6'nın geleceğini resmen açıkladı.

ABD merkezli dev oyun şirketi Rockstar tarafından geliştirilen Grand Theft Auto serisi; kısaca GTA, dünyanın en popüler oyunları arasında yer alıyor.

Serinin beşinci oyunu GTA 5 de ilk piyasaya sürüldüğü 2013 yılından beri dünyanın en çok satan oyunları arasında yerini almış durumda.

Bu kadar çok sevilen bir serinin sıradaki oyunu da birçok hayran tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu.

Hayranların yıllarca beklediği bu oyun hakkında resmi açıklamalar geldi. Red Dead Redemption serisinin de yapımcılığını üstlenen Rockstar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamalarda Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6’nın geliştirme aşamasında olduğunu duyurdu.

"GTA'NIN YENİ SERİSİ ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZI SÖYLEMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Rockstar'ın resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, "GTA V'in beklenmedik derecede uzun süreli olmasının ardından pek çoğunuzun yeni bir GTA oyunu hakkında bize sorular sorduğunun farkındayız. Ürettiğimiz her projede amacımız, bir önceki işimizin üzerine koyarak daha iyisini sizlere sunmak. Sizlere Grand Theft Auto serisinin yeni bir oyunu üzerinde çalıştığımızı söylemekten mutluluk duyuyoruz." dedi. Böylece yıllardır beklenen yeni GTA oyununu resmen açıklamış oldu.





GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sosyal medyada dolaşan iddilara göre oyun, 2024 veya 2025 yılından sonra piyasaya çıkabilir.





GTA 6’NIN HARİTASI NASIL OLACAK, HANGİ ŞEHİR YER ALACAK?

GTA 6’nın, Rockstar'ın önceki oyunlarından olan Vice City’nin, günümüz versiyonunda geçeceği tahmin ediliyor.

The Definitive Edition’da bulunan GTA San Andreas’taki bir evin aslında hiç GTA oyunlarında bulunmadığı ortaya çıktı. Bu evin Miami’de; yani Vice City’nin esinlenildiği şehirden olduğu aktarıltdı. Bu da evin GTA 6’ya ait olabileceğini ve oyunun Vice City’de geçebileceği iddialarını güçlendiriyor.

GTA 6'DA HANGİ KARAKTERLER YER ALACAK?

Hacker bir kadının oyunda bir karakter olarak yer alabileceği ifade edildi. Ayrıca bir başka iddiada da GTA Online’da hâlihazırda mevcut olan dünyaca ünlü rapçi Dr. Dre’nin GTA 6’da yer alabileceği aktarıldı.





GTA 6'NIN HİKAYESİ

Son olarak merak edilen konulardan birisi de oyunun hikayesi.

Bu durumla ilgili şu ana kadar herhangi bir sızıntı veya güçlü bir iddia gelmedi. Ancak bazı iddialar, oyunun başrolünde yer alacağı iddia edilen kadın karakterin hikâyesine odaklanabileceğini belirtiyor.

Bazı hayran teorilerine göre ise hikâyenin bilim kurgu türünde olabileceği kaydedildi.



