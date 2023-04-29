Roketsan, 20'den fazla TEKNOFEST yarışmacısını istihdam etti TEKNOFEST'te gerçekleştirdikleri roket yarışmasından bugüne kadar 20'ye yakın yarışmacıyı ekiplerine dahil ettiklerini belirten Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Roket yarışmalarında dereceye giren arkadaşlarımıza kendi aramızda görev vermek, onları istihdam etmek için çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

AA

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, TEKNOFEST'in Türk gençlerinin merakla ve heyecanla beklediği aktivitelerden bir tanesi haline geldiğini söyledi.

Türkiye'yi bağımsız bir şekilde uzaya ulaştırma görevimiz var"

Gençlerin TEKNOFEST'teki yarışmalarda gösterdikleri gayretin, önümüzdeki dönem içerisinde Türkiye'nin özellikle teknoloji alanındaki gelişmelerinin önündeki en büyük umut ve potansiyel olacağını belirten İkinci, şöyle konuştu:

Gençlerimizin teknolojiye olan ilgisini artırmak için Roketsan'ın yeni ürünlerini, yapmış olduğu teknolojileri onlarla paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Burada ön plana çıkarmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi de havacılık ve uzay çalışmaları. Roketsan olarak Türkiye'yi bağımsız bir şekilde uzaya ulaştırma görevimiz var. Fırlatma sistemlerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu konuda da birçok başarılı atışımızı geçtiğimiz senelerde yaptık.

"Uzay, havacılık, roket çalışmalarına ilgisini artırmaya gayret gösteriyoruz"

İkinci, Roketsan'da görev yapan Tuva Cihangir Atasever'in Türkiye'den uzaya gidecek ilk temsilciler içerisinde seçilmiş olmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu aktararak, "Tuva gibi uzaya gönül veren arkadaşlarımızın TEKNOFEST'teki genç kardeşlerimizle deneyimlerini paylaşmalarını özellikle planlıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Onların da uzay, havacılık, roket çalışmalarına ilgisini artırmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

TEKNOFEST'te mikro uydu fırlatma sistemi, Atmaca seyir füzesi, balistik sistemleri, akıllı mühimmatlarıyla ilgili gençlere bilgi vermeye, onların bu teknolojilerine dokunmalarını sağlayarak ilgilerini artırmaya gayret gösterdiklerini anlatan İkinci, şunları kaydetti:

"Birçok stajyer arkadaşımız ekibimize dahil oldu"

Roket yarışmalarının düzenleyicisi, TEKNOFEST'in ortaklarından bir tanesiyiz. Roket yarışmasında gençlerimizin heyecanı, yeni aramıza katılacak genç mühendis kardeşlerimizi seçme fırsatı da veriyor. Bu açıdan da çok değerli ve çok nitelikli bir ortam sunuyor. TEKNOFEST'te gerçekleştirdiğimiz roket yarışmasından 20'ye yakın arkadaşımız bizim aramızda. Birçok stajyer arkadaşımız ekibimize dahil oldu. Roket yarışmalarında dereceye giren arkadaşlarımıza kendi aramızda görev vermek, onları istihdam etmek için çalışmaları sürdürüyoruz.

Ciro, yüzde 35 civarında gerçekleşti

Murat İkinci, Roketsan'ın ihracat odaklı büyüyen bir şirket olduğunu belirterek, bu yıl ihracattan cirolarının yüzde 35 civarında gerçekleştiğini dile getirdi.

Ciroları artmasına rağmen ihracatın cirodaki payının da giderek arttığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

İhracattan elde etmiş olduğumuz gelirin tümünü Roketsan'ın AR-GE çalışmalarına yatırıyoruz. İhracatı en hızlı büyüyen şirketlerden bir tanesi de savunma sanayisinde Roketsan. Bundan sonraki dönemde de toplam gelirimiz içerisinde ihracat payını yüzde 50'nin üzerine taşımaya gayret gösteriyoruz. Bu konuda çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz.

"Uluslararası pazarda çok ciddi bir teveccüh var"