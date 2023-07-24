Roketsan geliştirdi: Mobil Hava Savunma Füze Sistemi BURÇ Gök Vatan’ın yeni kalesi, Yakın Hava Savunma Sistemi BURÇ, İHA'lar uçaklar ve helikopterleri kolaylıkla vurabiliyor.

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AA & Ensonhaber

Gök Vatan'ın korunması için Türk savunma sanayiinin geliştirdiği hava savunma sistemlerine bir yenisi daha eklendi.

Basın mensupları buluşma gerçekleştiren Roketsan, bir sürprize imza atarak hareketli hava unsurlarına karşı geliştirdiği BURÇ Yakın Hava Savunma Sistemini ilk kez tanıttı.

Hem sabit hem de hareketli konvoy koruması sağlıyor

Roketsan’ın modern tehdit ve harp ortamına uygun olarak geliştirdiği Mobil Hava Savunma Sistemi BURÇ, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli/sabit birlik ve tesislerin, intikal halinde olan askeri konvoyların kısa menzilli hava savunmasında etkin görevler almaya hazırlanıyor. BURÇ, ilk kez Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’23’te sergilenecek.

SUNGUR Hava Savunma Füzesi de var

Mobil Hava Savunma Sistemi BURÇ, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli/sabit birlik ve tesislerin hava savunmasında kullanılmak üzere Roketsan’ın özkaynakları ile geliştirildi. Ana silah olarak 2 adet dörtlü pod üzerinde 8 adet SUNGUR Hava Savunma Füzesi kullanan BURÇ, yardımcı silah olarak da 20 mm 3 Namlulu Top Mühimmatı ile donatıldı.

360° kule dönme kabiliyeti

4 adet AESA Yarı Küre Savunma Radarı’na sahip olan sistem 360° kule dönme kabiliyeti ile tam çevresel bir güvenlik ağı sağlıyor. JREAP-C protokolü ile komuta kontrol ağlarıyla veri haberleşmesini sağlayabilmesinin yanı sıra Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi [HERİKKS-6] arayüzü ve Dost-Düşman Tanıma [IFF] Teçhizatı ile entegre olabiliyor.

Çok maksatlı kullanım kolaylığı

Sistemin harici bir erken ikaz ağına bağlı olarak kullanılabilmesinin yanı sıra müstakil olarak kendi sensör sistemleri ile görev yapabilmesi sayesinde kullanıcıya çok maksatlı bir kullanım rahatlığı sağlıyor.

Sabit kanatlı uçak, döner kanatlı uçak ve insansız hava araçları (İHA) karşı koruma sağlayan sistemin SUNGUR ile birlikte azami 8 kilometre asgari ise 500 metre etkili menzili ve 4 kilometre irtifaya kadar ulaşma kabiliyeti bulunuyor.

Seri üretime hazır

Aynı anda birden fazla hedefi 360° açıyla tespit ve takip yeteneğine sahip sistem, zorlu arazi koşullarında yüksek mobiliteye sahip olmasıyla da günümüz harp sahasındaki birçok ihtiyacı karşılayabilecek. Roketsan’ın prototip üretimini tamamladığı sistem, seri üretime hazır hale getirildi. Yüksek yerli ve millilik oranına sahip sistem, maliyet-etkinliği ile hem yurt içinde hem de dost ve müttefik ülkelerin envanterinde yerine almaya hazırlanıyor.