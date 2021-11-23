Rolls-Royce'un elektrikli uçağı hız rekoru kırdı

Rolls-Royce, tam elektrikli uçağı Spirit of Innovation'ın hız rekoru kırdığını açıkladı.

Son yıllarda hava kirliliğinin artması nedeniyle artık sıfır emisyonlu taşıtlar hayatımıza girmeye başladı.

Otomobillerde karşımıza çıkan elektriklenme süreci, gelecekte hava taşıtlarına da sıçrayacak.

Elektrikli uçaklar konusunda birçok şirket şimdiden çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri de İngiltere merkezli lüks araç ve uçak motoru üreticisi Rolls-Royce.

ELEKTRİKLİ UÇAKLA HIZ REKORU

Rolls-Royce, tam elektrikli uçağı Spirit of Innovation'ın hız rekoru kırdığını açıkladı. Şirketin yayınladığı açıklamada, uçağın testlerde saatte 623 kilometre hıza ulaştığı ve bunun yeni bir dünya rekoru olduğu bildirildi.

Spirit of Innovation, 16 Kasım'da düzenlenen testlerde 3 kilometrelik mesafede saatte 555,9 kilometre, 15 kilometrelik mesafedeyse saatte 532 kilometre hıza ulaştı.

SIEMENS'İ GEÇTİ

Rolls-Royce'un uçağı, böylece 3 kilometre mesafede Alman teknoloji şirketi Siemens'in elektrikli uçağı Extra 330LE'nin Nisan 2017'de ulaştığı 337,5 kilometre/saatlik hızı da geçerek birinci oldu.





Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nın Wiltshire bölgesindeki Boscombe Down test alanındaki uçuşlarda elde edilen sonuçlar, son inceleme ve rekor onayı için Dünya Hava Sporları Federasyonu'na gönderildi.

Rolls-Royce'un açıklamasında, uçakta şimdiye kadar görülen en güçlü bataryanın kullanıldığı, bunun 7 bin 500 cep telefonunu şarj edecek kapasitede olduğu belirtildi.