Root Ayyıldız isimli grup, Sinovac'ın internet sitesini hackledi

Koronavirüs aşısı üreten Sinovac'ın internet sitesi, Türk bilgisayar korsanları tarafından hacklendi. Sitenin ana sayfasına işe "Root Ayyıldız" görseli yerleştirildi.

Sabah saatlerinde Çin'den ülkemize gelen CoronaVac isimli aşıyı geliştiren şirket Sinovac, siber saldırıya uğradı.

Root Ayyıldız isimli Türk hacker grubu, Sinovac'ın internet sitesini hackleyerek ana sayfaya kendi logolarını yerleştirdi ve site genelinde bazı mesajlar yayınladı.

Sinovac internet sitesinin an itibarıyla saldırıyı savuşturduğunu görebiliyoruz. Ancak ana sayfada yer alan görsel, hala eski haline dönmüş değil.

Konuyla ilgili olarak hem bilgisayar korsanlarından hem de Sinovac yetkililerinden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bu siber saldırının aşının Türkiye'ye geldiği gün yapılmış olması oldukça dikkat çekti.



