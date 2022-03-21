RTX 3090 Ti fiyatıyla birlikte ortaya çıktı

Oyun dünyasının yeni canavarı olacak GeForce RTX 3090 Ti ekran kartı, bazı perakende sitelerinde kendini gösterdi.

Teknoloji devlerinden NVIDIA, oyun dünyasının en güçlü ekran kartı olan GeForce RTX 3090 Ti modelini 5-7 Ocak 2022'de ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2022 fuarında tanıtmıştı.

RTX 3090 Ti NELER SUNUYOR

FP32 işlem performansı 40TFLOPS seviyesine çıkabilen ekran kartı, böylece RTX 3090 ekran kartına göre yüzde 12 artış gösteriyor.

24GB GDDR6X bellek aynı kalırken, hızın 21Gbps olarak belirlenmesi 1008GB/s bant genişliğine imkân tanıyor.

450W enerji tüketimine ulaşan GeForce RTX 3090 Ti, bazı perakende alışveriş sitelerinde ortaya çıktı.

Paylaşılan bilgilere göre yeni ekran kartının ASUS TUF Gaming OC modeli 3 bin 683 dolar, ROG Strix LC modeli ise 4 bin 148 dolara ulaşan fiyatlar ile Kanada’daki bir perakende sitesinde listelendi.

Şirketin yeni amiral gemisi olacak ekran kartının henüz resmi fiyatı bilinmiyor olsa da satış sitelerindeki fiyatların oldukça yüksek olduğunu söylemeliyiz.