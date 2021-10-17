Rus film ekibi, Dünya'ya döndü

Kazakistan'a inen ekibi, Roscosmos Başkanı Rogozin karşıladı. 12 günlük çekimlerde uzayda bir ilke imza atıldı.

"Vyzov" (Sınanma) isimli filmin çekimleri için uzaya giden Rus ekibin çalışmaları tamamlandı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çekim gerçekleştiren ekip, Dünya'ya döndü.

KAZAKİSTAN'A İNİŞ YAPILDI

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos'tan yapılan açıklamaya göre, Rus oyuncu Yuliya Peresild ve yönetmen Klim Şipenko ile kozmonot Oleg Noviskyi başkanlığındaki Soyuz MS-18 uzay aracı, TSİ ile 07.35'te Kazakistan'ın Jezkazgan kentine 148 kilometre uzaklıktaki araziye başarıyla iniş yaptı.

Ekibi, Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin karşıladı.

Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Rus ekibi dünyaya döndü ViDEO

UZAYDA BİR İLKE İMZA ATTILAR

Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çekmek için Rusya'daki Yuri Gagarin Kozmonot Hazırlama Merkezi'nde özel eğitim sürecinden geçen oyuncu Peresild ile yönetmen Şipenko, 5 Ekim'de kozmonot Anton Şkaplerov'un başkanlığındaki Soyuz MS-19 uzay aracıyla Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya gönderilmişti.

FİLMİN KONUSU

"Vyzov" filminde, oyuncu Yuliya Peresild, kalp ameliyatıyla bir kozmonotun hayatını kurtarmak için uzaya gitmek zorunda kalan cerrah rolünü oynayacak.