Rus hackerlar, ABD'deki çiftliklere saldırdı

Rusya merkezli BlackMatter, ABD'deki çiftlikleri hedef aldı. Tarlalardaki gıda zincirini devre dışı bırakan hackerlar, 5.9 milyon dolar fidye istiyor.

Son yıllarda, internet kullanımının oldukça artmasıyla siber saldırılarda da artış yaşanıyor. Özellikle ABD, 2021'de yapılan saldırılardan fazlasıyla etkilenmiş durumda.

ABD Başkanı Joe Biden ise, ABD istihbarat birimlerine saldırının arkasındaki kişileri soruşturma emri verdi.

Güvenlik firması Huntress Labs tarafından yapılan açıklamada ise saldırıdan Rusya bağlantılı REvil fidye yazılımı çetesinin sorumlu olduğu iddia edildi.

RUSYA'DAN YENİ SALDIRI

Rus hacker grubu REvil'in ortadan kaybolmasının ardından yeni bir ekip ortaya çıktı. Yine Rusya merkezli BlackMatter, ABD'deki çiftlikleri hedef aldı.

Yaklaşık 8 bin üyesi bulunan soya ve mısır tarlalarında, gıda zinciri çalışmaz hale geldi.

Gelen bilgilere göre hackerlar, sistemi yeniden açmak için 5,9 milyon dolar fidye talep ediyor.

BlackMAtter grubu, genellikle 100 milyon doların üzerinde ciro yapan şirketleri hedef alıyor. Grup, DarkWeb'deki forumlarda sağlık sektörü ve resmi kurumlar hariç her sitenin hedef alınabileceğini duyurdu.

FBI ay başında yaptığı açıklamada, gıda ve tarım alanları için uyarıda bulunarak hedef olduklarını belirtmişti.

BIDEN VE PUTIN SİBER SALDIRI KONUSUNU GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Haziran'da Cenevre'deki bir zirve sırasında siber güvenlik konularında istişarelere başlamayı kabul etti. Biden, Rusya'dan kaynaklanan fidye yazılımı saldırılarının çoğalmaya devam etmesi durumunda, Rusya'yı uyarmıştı.

Rus yetkililer ise, siber saldırıların Rusya tarafından gerçekleştirildiğini veya desteklendiğini defalarca reddetti.