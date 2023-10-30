Rus kozmonotlar, 8 saatlik uzay yürüyüşünü tamamladı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ve Nikolai Chub, modüle donanım yerleştirmek için yaklaşık 8 saatlik uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

ensonhaber.com

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan astronotlar, çeşitli görevleri gerçekleştirmek üzere zaman zaman uzay yürüyüşü yapıyor ve istasyonun dışına çıkıyor.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) kozmonotları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 8 saatlik uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ve Nikolai Chub, Nauka modülüne geçiş yaptı ve görev boyunca nano uydu ile iletişim donanımı sistemleri kurdu.

Planlanandan uzun sürdü

Rus kozmonotların 6 saat 52 dakika olarak planlanan uzay yürüyüşü, uydu sisteminin tam olarak yerleştirilememesi nedeniyle 7 saat 41 dakikada tamamlandı.

İletişim donanımlarının modüle yerleştirme işlemleri tamamlanırken, nano uydu sistem kurulumunun bir sonraki uzay yürüyüşünde tamamlanacağı belirtildi.

Rus kozmonotlardan Oleg altıncı kez, Nikolai ise ilk kez uzay yürüyüşü görevini gerçekleştirmiş oldu.

NASA astronotları Loral O'Hara ve Jasmin Moghbeli de 30 Ekim’de bir uzay yürüyüşü gerçekleştirecek.

Uzay yürüyüşünün saat 08.05’te başlaması ve yaklaşık 6 buçuk saat sürmesi planlanıyor.