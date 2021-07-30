Rus modülü, uzay istasyonunu konumundan saptırdı

Rusya'nın şimdiye kadar inşa ettiği en büyük uzay laboratuvarı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendikten sonra sapmaya neden oldu.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor. Ayrıca istasyona fırlatılan çeşitli modüllerle, bu araştırmalar daha da derinleşiyor.

Rusya'nın şimdiye kadar inşa ettiği en büyük uzay laboratuvarı, 14 yıllık gecikmenin ardından, geçtiğimiz hafta Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılmıştı.

Nauka adıyla da bilinen 22 tonluk Multipurpose Laboratory Module (Çok Amaçlı Laboratuvar Modülü), bir hafta süren yolculuğun ardından istasyona ulaştı.

Rusya'nın en büyük uzay laboratuvarı istasyona fırlatıldı ViDEO

İSTASYON KONUMUNDAN SAPTI

NASA, Rusya Uzay Ajansı Roscosmos tarafından istasyona gönderilen laboratuvar amaçlı modül Nauka’nın, kenetlendikten birkaç saat sonra motorlarının yanlışlıkla ve aniden ateşlendiğini duyurdu.

Bu olay sonucunda, Uluslararası Uzay İstasyonu mevcut konumundan 45 derece saptı ve iletişim birkaç dakikalığına koptu.

HERHANGİ BİR TEHLİKE YOK

Houston’da bulunan yer kontrol ekiplerinin müdahalesi sonucunda, istasyonun eski konumuna geri getirildiği belirtilirken, istasyonun durumunun dengeli olduğu ve 7 kişilik mürettebatın tehlikede olmadığı belirtildi.

NASA, olaydan sonra Boeing Starliner adlı mekiğin bugün fırlatılması planlanan Orbital Flight Test-2 görevinin de beklemeye alındığını ifade etti. İstasyonda olayın neden kaynaklandığına dair soruşturma başlatıldı.



