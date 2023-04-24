Rusların uzayda çektiği ilk film vizyona girdi Ruslar tarafından uzayda çekilen ilk film olan ‘Sınanma’ vizyona girdi ve ilk seyircileriyle buluştu.

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Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çekmek için Rusya'daki Yuri Gagarin Kozmonot Hazırlama Merkezi'nde özel eğitim sürecinden geçen oyuncu Yuliya Peresild ile yönetmen Klim Şipenko, 5 Ekim'de kozmonot Anton Şkaplerov'un başkanlığındaki Soyuz MS-19 uzay aracıyla Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya gönderilmişti.

"Vyzov" (Sınanma) filminde, oyuncu Peresild, kalp ameliyatıyla bir kozmonotun hayatını kurtarmak için uzaya gitmek zorunda kalan cerrah rolünü oynuyor.

Film vizyona girdi

Ruslar tarafından uzayda çekilen ilk film olan ‘Sınanma’ vizyona girdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tom Cruise’un rol alacağı ve uzayda çekileceği duyurulan Hollywood projesine gönderme yaparak, “Uzay gemisinde yörüngede uzun metrajlı bir film çeken ilk ülkeyiz. Yine bir ilk.” açıklamasını yaptı.

Filmin gösterime girmesinden önce, film ekibini uzaya götüren mekik ise Moskova’nın merkezinde sergilendi.

Diğer taraftan film, hem sinema tarihi, hem de ABD ile Rusya arasında yıllardır süren uzay yarışı açısından oldukça önemli. Zira, daha önce ABD uzayda çekilecek ilk film için kolları sıvamıştı.

Spacex ve NASA bir uzay filmi için Tom Cruise'un Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceğini duyurmuştu. Ancak filmin tarihi konusunda bir açıklama yapılmamıştı.