Rüşvetten suçlu bulunan Samsung Başkanı Lee Jae-yong affedildi

Güney Kore'de rüşvet suçundan tutuklu bulunan Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong'un affedildiği açıklandı.

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung'un başkan yardımcısı Jay Y. Lee, bürokratlara 16 milyon euro rüşvet vermekle suçlanıyordu.

Lee, 2017 yılında 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ardından suçlamaları reddettikten sonra hapis cezası kısaltılmış ve ertelenmişti.

ABD'nin Washington eyaletinde dünyaya gelen ve 1991'den bu yana Samsung'da çeşitli görevler üstelenen Lee, 2021 yılında yeniden 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve 13 Ağustos 2021'de şartlı tahliye kararıyla tahliye olmuştu.

Affedildi

AA'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, 15 Ağustos Ulusal Bağımsızlık Günü dolayısıyla aralarında Lee'nin de bulunduğu 1691 mahkumun affedildiğini açıkladı.

Yoon, söz konusu af kararıyla koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren insanların geçimlerini istikrara kavuşturmayı; sıradan vatandaşlar, küçük işletmeler ve tüccarlar da dahil olmak üzere toplumun savunmasız üyelerine geri dönme fırsatı ve umudu vermeyi umduğunu kaydetti. Af kararı, Yoon'un mayısta göreve gelmesinin ardından ilk özel af kararı oldu.