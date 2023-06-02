Rusya: Apple, ABD için casusluk yapıyor Rusya'nın Federal Güvenlik Ofisi (FSB), Amerikan istihbarat servisinin iPhone'lardaki güvenlik açıklarını kullanarak Rus diplomatları izlediğini iddia etti.

AA & Ensonhaber

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD istihbarat kurumlarının, Apple’a ait binlerce telefon üzerinden yürüttüğü casusluk operasyonunun açığa çıkarıldığını duyurdu.

FSB, diplomatların telefonlarına zararlı yazılım bulaştırıldığını ve bu sayede hassas bilgilerin ele geçirildiğini belirtti.

Rusya, Apple'ı suçladı

Yapılan açıklamada Apple, ABD istihbarat kurumlarıyla birlikte çalışmakla suçlandı.

Açıklamada; Rusya, NATO üyeleri dahil eski Sovyetler Birliği ülkeleri, İsrail, Suriye ve Çin’deki yabancı diplomatlara ait telefonların virüsle hedef alındığı ifade edildi.

Apple’ın ABD istihbarat kurumlarıyla birlikte çalışmakla suçlandığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Rus istihbaratı tarafından elde edilen bilgiler, Apple ile ABD istihbarat kurumlarının ve özellikle de ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) arasındaki yakın iş birliğini ortaya koyuyor. Bu durum, Apple'ın beyan ettiği, kullanıcıların kişisel verilerinin gizliliğini sağlama politikasının gerçekle uyuşmadığını doğruluyor.

Açıklamada, Apple’ın ABD istihbarat kurumlarına ve ABD vatandaşları dahil Beyaz Saray'ın istediği herkesin izlenmesi için "geniş bir fırsat yelpazesi" sunduğu ileri sürüldü.