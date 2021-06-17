Rusya, bazı VPN hizmetlerine erişimi kısıtladı

Rusya'da yasa dışı içeriklere ulaşılmasına olanak tanıdıkları gerekçesiyle, Opera VPN ve VyprVPN adlı VPN hizmetlerine erişim kısıtlaması getirildi.

Uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisi olan VPN, bağlantınızı şifreleyerek gönderdiğiniz ve aldığınız tüm verilerin dışarıdan görülmesini engelliyor.

VPN hizmetleri, internet üzerinden yasaklanan tüm içeriklere erişim imkanı sunduğu için bazı ülkelerin yakın takibinde.

Bu ülkelerden biri olan Rusya, Opera VPN ve VyprVPN adlı VPN hizmetlerine erişim kısıtlaması getirdiğini duyurdu.

YASA DIŞI İÇERİĞE ULAŞMADA KULLANILIYORLAR

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, yasa dışı içeriklere ulaşmada kullanıldıkları gerekçesiyle böyle bir karar alındığı belirtildi.

Alınan karar kapsamında, Opera VPN ve VyprVPN adlı VPN hizmetlerine erişim bugün itibarıyla kısıtlandı. Açıklamada, bazı Rus şirketlerinin söz konusu erişim kısıtlamasından muaf tutulacağı bildirildi.

VPN NEDİR

Sanal özel ağ (Virtual private network, VPN), uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisine denir.

VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için, VPN kullanarak ağa bağlanan bir cihaz, fiziksel olarak bağlıymış gibi o ağ üzerinden veri alışverişinde bulunabilir.

Kısacası Virtual Private Network (VPN), İnternet ya da başka bir açık ağ üzerinden özel bir ağa bağlanmayı sağlayan bir bağlantı çeşididir.

VPN üzerinden bir ağa bağlanan kişi, o ağın fonksiyonel, güvenlik ve yönetim özelliklerini kullanmaya da devam eder.

VPN'ler, güvenilmeyen ağlara bağlanırken bağlantıyı şifrelemek ve güvenli hale getirmek için de kullanılır. Bunun yanında VPN'ler, farklı konumlarda bulunabildiğinden, sizi ülkelerin yasaklı web siteleri veya yasaklı IP'ler gibi kısıtlamalarından da kurtarır.

VPN'lerle bağlantınız şifreli olduğundan, gönderdiğiniz ve aldığınız tüm veriler şifrelenir ve dışarıdan görülemez.