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- Rusya, bir Amerikan astronotu uzaya gönderdi
Rusya, bir Amerikan astronotu uzaya gönderdi
- 22.09.2022 - 09:42
- Güncelleme : 22.09.2022 - 10:11
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) arasında imzalanan ortak çapraz uçuşlar anlaşması çerçevesinde, ilk uzay uçuşu gerçekleşti.
Kazakistan’ın güneyindeki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılan Soyuz MS-22 aracı, Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ile Dmitriy Petelin ve Amerikan astronotu Francisco Rubio'yu uzay istasyonuna gönderdi.
İstasyona ulaştılar
AA'nın haberine göre, yaklaşık 3 saat 16 dakika süren uzay yolculuğu sonrası ekip, Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki küçük araştırma modülü Rassvet’e kenetlendi.
120 kg kargo götürdü
Soyuz MS-22 uzay aracı, bilimsel deneyler için uzay istasyonuna 120 kilogram kargo götürdü. İstasyonda 188 gün kalacak uzay ekibi, bu sürede 5 kere uzay yürüyüşüne çıkacak.
Daha önce Roscosmos ile NASA arasında imzalanan ortak çapraz uçuşlar anlaşması çerçevesinde bir sonraki uzay uçuşunun ekimde Amerikan uzay aracı Crew Dragon ile yapılacağı ve ekipte Rus kozmonot Anna Kikina’nın yer alacağı bildirilmişti.