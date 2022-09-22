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    Rusya, bir Amerikan astronotu uzaya gönderdi

    Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ile Dmitriy Petelin ve Amerikan astronotu Francisco Rubio, Rus uzay aracı Soyuz MS-22 ile uzaya fırlatıldı.
    • 22.09.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 10:11
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    Rusya, bir Amerikan astronotu uzaya gönderdi

    Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) arasında imzalanan ortak çapraz uçuşlar anlaşması çerçevesinde, ilk uzay uçuşu gerçekleşti.

    Kazakistan’ın güneyindeki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılan Soyuz MS-22 aracı, Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ile Dmitriy Petelin ve Amerikan astronotu Francisco Rubio'yu uzay istasyonuna gönderdi.

    İstasyona ulaştılar

    AA'nın haberine göre, yaklaşık 3 saat 16 dakika süren uzay yolculuğu sonrası ekip, Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki küçük araştırma modülü Rassvet’e kenetlendi.

    soyuz ekibi

    120 kg kargo götürdü

    Soyuz MS-22 uzay aracı, bilimsel deneyler için uzay istasyonuna 120 kilogram kargo götürdü. İstasyonda 188 gün kalacak uzay ekibi, bu sürede 5 kere uzay yürüyüşüne çıkacak.

    Daha önce Roscosmos ile NASA arasında imzalanan ortak çapraz uçuşlar anlaşması çerçevesinde bir sonraki uzay uçuşunun ekimde Amerikan uzay aracı Crew Dragon ile yapılacağı ve ekipte Rus kozmonot Anna Kikina’nın yer alacağı bildirilmişti.


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