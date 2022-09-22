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Rusya, bir Amerikan astronotu uzaya gönderdi

Rusya, bir Amerikan astronotu uzaya gönderdi

Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ile Dmitriy Petelin ve Amerikan astronotu Francisco Rubio, Rus uzay aracı Soyuz MS-22 ile uzaya fırlatıldı.