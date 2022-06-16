Rusya, Google'a ceza kesmeye devam ediyor

Rusya, Google'a ceza kesmeye devam ediyor

Rusya, veri yerelleştirme kurallarını ihlal ettiği için Google'a 260 bin dolar ceza kesti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından birçok teknoloji şirketi, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı almıştı.

Bu şirketlerden biri olan Google, Rusya'da devlet destekli Sputnik YouTube kanallarını Avrupa genelinde erişime kapatmıştı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırmasının ardından büyük teknoloji şirketleri üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Rusya, ceza kesmeye devam ediyor

Moskova, yasa dışı içeriği kaldırmadığı için daha önce Google'a toplamda 100 milyon dolar civarında bir para cezası kesmişti. Moskova'nın cezasını ödeyemeyen Google'ın Rusya şubesi, iflas süreci başlatmıştı.

Moskova mahkemesi, Rusya'nın teknoloji şirketlerinin kullanıcı verilerini yerelleştirmesini gerektiren yasasına uymayı reddettiği için Google'a 260 bin dolar daha ceza kesti.

Rusya, teknoloji şirketlerine baskıyı artırdı

Moskova, teknoloji şirketlerini yasaklı içerikleri kaldırmaya ve Rusya'da ofis açmaya zorluyor. Hükümet, yabancı teknoloji şirketlerinin kullanıcı verilerini de Rus toplarında saklamasını istiyor.

Rusya, şimdiye kadar Google, Twitter ve Facebook gibi teknoloji şirketlerine milyonlarca dolar ceza kesti.