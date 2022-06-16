Petrol
117.98
-0.45%
Euro
18.1306
0.62%
Dolar
17.3146
0.45%
Altın
1.019
0.34%
Borsa
2488
0.00%
Bitcoin
370.473
-0.61%
BTXN Coin
9.02
0.11%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Rusya, Google'a ceza kesmeye devam ediyor

    Rusya, veri yerelleştirme kurallarını ihlal ettiği için Google'a 260 bin dolar ceza kesti.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 14:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya, Google'a ceza kesmeye devam ediyor

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından birçok teknoloji şirketi, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı almıştı.

    Bu şirketlerden biri olan Google, Rusya'da devlet destekli Sputnik YouTube kanallarını Avrupa genelinde erişime kapatmıştı.

    Rusya, Ukrayna'ya saldırmasının ardından büyük teknoloji şirketleri üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

    Rusya, ceza kesmeye devam ediyor

    Moskova, yasa dışı içeriği kaldırmadığı için daha önce Google'a toplamda 100 milyon dolar civarında bir para cezası kesmişti. Moskova'nın cezasını ödeyemeyen Google'ın Rusya şubesi, iflas süreci başlatmıştı.

    Moskova mahkemesi, Rusya'nın teknoloji şirketlerinin kullanıcı verilerini yerelleştirmesini gerektiren yasasına uymayı reddettiği için Google'a 260 bin dolar daha ceza kesti.

    google

    Rusya, teknoloji şirketlerine baskıyı artırdı

    Moskova, teknoloji şirketlerini yasaklı içerikleri kaldırmaya ve Rusya'da ofis açmaya zorluyor. Hükümet, yabancı teknoloji şirketlerinin kullanıcı verilerini de Rus toplarında saklamasını istiyor.

    Rusya, şimdiye kadar Google, Twitter ve Facebook gibi teknoloji şirketlerine milyonlarca dolar ceza kesti.


    İlginizi Çekebilir

    Adana'da eşinden şiddet gören kadının feryadı
    3. Sayfa

    Adana'da eşinden şiddet gören kadının feryadı

    Hadise'nin 'minik star'ı Aziz Kiraz'ın son hali sosyal medyayı salladı! 'Zaten belliydi'
    Medya

    Hadise'nin 'minik star'ı Aziz Kiraz'ın son hali sosyal medyayı salladı! 'Zaten belliydi'

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir