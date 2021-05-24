Rusya, Google'ı yaptırım konusunda uyardı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), yasa dışı içerikleri engellemediği gerekçesiyle Google’a yaptırım uygulanabileceğini açıkladı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Google'a yaptırım uygulanabileceği sinyalleri veren bir açıklama yayınladı.

Rusya’da yasa dışı içeriklerin yüzde 20 ila 30'unun Google arama sonuçlarından kaldırılmadığını kaydeden Roskomnadzor, bu sebeple şirkete ve YouTube gibi bağlı hizmetlerine yaptırım uygulanabileceği uyarısı yaptı.

GOOGLE'A 1 GÜN SÜRE VERİLDİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Google, Rusya’daki yasa dışı içeriklerin en çok yayıldığı platform. Söz konusu içeriklerin kaldırılması için şirkete bir gün süre verildi, aksi halde hız yavaşlatma gibi önlemlere başvurulacak.”

Roskomnadzor, 10 Mart’ta aldığı kararla; intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.