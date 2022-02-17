Rusya, hipersonik kargo drone'u geliştiriyor

Rusya merkezli Destinus şirketi, çok yüksek hızlarda kargo taşıyabilecek drone'lar tasarlıyor.

Rusya'nın Elon Musk'ı olarak bilinen girişimci Mikhail Korkoriç'in şirketi Destinus, karbon salımı yapmayan ve hidrojen enerjisi ile çalışan hipersonik kargo drone'ları üretmek için çalışıyor.

Normal havaalanlarından kalkış yaparak süpersonik hızlara çıkabilecek kargo drone'ları, Avrupa'dan Avustralya'ya gönderilen bir kargoyu birkaç saat içinde teslim edebilecek.

SAATTE 18 BİN KİLOMETREYE HIZ YAPACAK

Verdiği söyleşide Korkoriç, aracın 50 kilometre irtifada saatte yaklaşık 16 bin kilometreyle 18Ç5 bin kilometre arası hızlara çıkabileceğini söyledi.

Korkoriç, bunu gerçekleştirebilmek için jet motorları gibi yeniden kullanılabilen roket motorları tasarlama sürecinde olduklarını açıkladı.

15 Kasım'da şirket, Jungfrau adlı prototip drone'un yaklaşık 5 dakika süren başarılı bir deneme uçuşunu da gerçekleştirmişti.

Rus girişimci, drone projesinde önceliğin tıbbi malzeme, gizli belge ve yüksek öneme sahip altyapı malzemelerinin taşınmasına verileceğini ifade etti.

Korkoriç ayrıca, Akdeniz'den yakalanan balıkların az önce denizden çıkmış gibi taze bir şekilde Japonya'daki bir restoranda olmasını sağlayacağını belirtti.

Bu sıradışı proje için İspanya, Fransa, İsviçre ve Almanya'da ofis açan şirket, yeni yatırımlarını bekliyor.