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    Rusya, kendi Google Play mağazasını açıyor: NashStore

    Rusya, yaptırımlardan sonra Google'ın Play Store'unu kullanamadığı için kendi mağazası NashStore'u açıyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 10:27
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    Rusya, kendi Google Play mağazasını açıyor: NashStore

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını yakından takip eden ülkeler ve teknoloji şirketleri, Ukrayna'ya destek vermeye devam ediyor.

    Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uygulamıştı.

    Örneğin Google, devlet destekli RT ve Sputnik YouTube kanallarına erişimi engellemiş ve Google Play mağazasını kapatmışt.

    RUSYA, KENDİ ANDROID MAĞAZASINI AÇIYOR

    Rus uygulama geliştiricileri Google Play Store'a bir alternatif hazırladı ve servisin 9 Mayıs'ta açılması bekleniyor. Bu tarih, ülkenin II. Dünya savaşındaki zaferini kutlayan Zafer Günü'ne denk geliyor.

    GOOGLE PLAY

    Dijital geliştirmeye odaklanan bir kuruluş olan Digital Platforms'un proje direktörü Vladimir Zykov, "Ne yazık ki, Ruslar artık normalde uygulama satın almak için Google Play'i kullanamıyor ve geliştiriciler gelir kaynaklarını kaybetti. Bu yüzden NashStore adında bir Rus uygulama mağazası kurduk." dedi.

    Uygulama geliştiricilere göre, bu servis Rusya'daki Android cihazlara hizmet verecek ve Rusya'da kullanılan Mir banka kartları ile uyumlu olacak.


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