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    Rusya, Mobil Dünya Kongresi'nden atıldı

    İspanya'nın Barselona kentinde 28 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi'ne Rusya alınmayacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.02.2022 - 10:11
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    Rusya, Mobil Dünya Kongresi'nden atıldı

    Mobil teknoloji firmalarının yeni ürünlerini tanıttığı, 200 kadar ülkeden 100 binden fazla sektör temsilcisinin katıldığı MWC, 2006 yılından bu yana Barselona'da düzenleniyor.

    MWC, yaklaşık 13 bin kişiye sağladığı istihdam ve bıraktığı 450 milyon euroluk gelirden dolayı Barselona kenti için büyük önem taşıyor.

    RUSYA, MWC'DEN ATILDI

    GSM birliği GSMA'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya müdahalesi nedeniyle Rusya'nın "şiddetle kınandığı" ve 3 Mart'a kadar sürecek Mobil Dünya Kongresi'nde Rus standının açılmaması kararı alındığı duyuruldu.

    Rusya'ya uygulanan tüm yaptırımlara ve hükümet politikalarına uygun hareket edileceği belirtilen açıklamada, Rusya'dan gelen şirketlerin veya ziyaretçilerin fuara alınacağı, ancak bu ülkeye bağlı hiçbir stant bulunmayacağı kaydedildi.

    mwd

    Mobil Dünya Kongresi'nde stant hakkı kaldırılan Rus şirketleri arasında Russian Export Center, Russian Satellite Communication Company, Kaspersky'nin adları geçiyor.

    5G bağlantısının, bulut bilişimin, girişimcilik ve sanal gerçeklik konularının öne çıkarılacağı kongrenin 28 Şubat'ta başlaması bekleniyor.


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