Rusya: NASA ile ilişkilere değer veriyoruz

Rusya Uzay Etkinlikleri Kuruluşu Genel Müdürü Dmitry Rogozin, ABD uzay ajansı NASA ile profesyonel ilişkilere değer verdiklerini belirtti.

Rusya’nın uzay programlarını yürüten Uzay Etkinlikleri Kuruluşu Roscosmos’un Genel Müdürü Dmitry Rogozin, devam etmekte olan Ukrayna krizi sebebiyle yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

ABD ile Rusya ilişkilerinin, ortak yürütülen uzay çalışmalarına yansımaması için mikrofonların başına geçen Rogozin, olumlu sinyaller verdi.

"NASA İLE İLİŞKİLERİMİZE DEĞER VERİYORUZ"

Rogozin, “NASA ile olan profesyonel ilişkilerimize çok değer veriyoruz, ancak bir Rus ve Rusya vatandaşı olarak ABD'nin zaman zaman ülkeme karşı açıkça düşmanca politika izlemesinden kesinlikle memnun değilim.” ifadelerini kullandı

Rusya-Ukrayna krizinin uzay ilişkilerini nasıl etkileyeceğini şimdiden kestirmek oldukça güç. Ancak iki ülke arasındaki gerilimin, bu sektöre pek de olumlu yansımayacağını söyleyebiliriz.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda halihazırda uzay araştırma görevini yürüten 66’ncı mürettebat arasında; 2 Roscosmos kozmonotu, 4 NASA astronotu ve 1 ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu bulunuyor.

Uzay istasyonunun işletilmesi; ABD, Rusya, Avrupa, Japonya ve Kanada'nın uzay ajanslarının ortak çalışmasıyla yapılıyor.

1998'de başlatılan ABD, Rusya, Kanada, Japonya ve Avrupa Uzay Ajansı'nın katılımcı ülkelerini içeren istasyon, şimdiye kadar denenmiş en iddialı uluslararası iş birliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.