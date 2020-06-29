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    Rusya, turistlere uzay yürüyüşü yaptıracak

    Rusya, bir turistin uzay yürüyüşü yapmasına ilk kez izin vereceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 09:46
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    Rusya, turistlere uzay yürüyüşü yaptıracak #1

    Uluslararası Uzay İstasyonu, daha önce 7 kişiyi turist olarak ağırlamış ve ziyaretçilerin istasyonu gezmeleri sağlanmıştı.

    TURİSTLERE UZAY YÜRÜYÜŞÜ İZNİ

    Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), profesyonel olmayan iki yeni astronotu 2021 yılı sona ermeden yörüngedeki laboratuvara çıkaracağını daha önce belirtmişti. Ancak söz konusu turistlerin, uzay yürüyüşü yapmalarına da izin verilecek.

    Roscosmos tarafından yapılan açıklamaya göre, kendilerine profesyonel bir kozmonotun eşlik edeceği turistler, istasyonun Rus kontrolündeki kısmından dışarı çıkarak uzay yürüyüşü yapacak.

    nasa

    Resmi açıklamada, turistlerin nasıl eğitileceğinden veya uzay boşluğundayken ne yapacaklarından bahsedilmedi.

    Uzay yürüyüşleri, halihazırda zorlu olan uzay yolculuklarına kıyasla daha da karmaşık.

    Roscosmos, yolculuğa katılacak iki kişiden sadece birinin uzay yürüyüşüne çıkacağını belirtti.

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