Rusya, Twitter'a para cezası kesti

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkeme, Twitter’a idari ihlal nedeniyle 3,2 milyon ruble para cezası kesilmesine hükmetti.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), 10 Mart itibarıyla Twitter'ın bant genişliğini daralttığını duyurmuştu.

Ayrıca kurum, sosyal medya sitesi Twitter’ın bir ay içerisinde tümüyle engellenebileceğini açıklamıştı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Twitter aleyhine açtığı başka bir dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

TWITTER'A PARA CEZASI

Rusya'da yasaklanan içeriklere Twitter üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Twitter’a 3,2 milyon ruble (yaklaşık 42 bin dolar) para cezası verdi.

Roskomnadzor; intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.

"TEKNOLOJİ DEVİ ŞİRKETLER TOPLUM İÇERİSİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAMAYA BAŞLADI"

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Teknoloji devi, ağırlıklı olarak dijital alandaki şirketler, toplum içerisinde giderek daha önemli rol oynamaya başladı.

ABD'deki seçim sürecinde de gördüğümüz gibi, bu şirketler artık sadece ekonomik devler değiller. Bu şirketler bazı alanlarda fiilen devletle rekabet ediyorlar." ifadelerini kullanmıştı.