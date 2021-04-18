Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden 2025'te çıkacak

Kendi uzay istasyonunu inşa etmeyi hedefleyen Moskova, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılma niyetini açıkladı.

Rusya, ortağı olduğu Uluslararası Uzay İstasyonu ile ilgili radikal bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Rusya Başbakanlığı'ndan Rus TASS haber ajansına yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda teknik sorunların yaşandığı belirtildi.

4 YIL SONRA İSTASYONDAN AYRILMA KARARI

Açıklamada, istasyonun teknik açıdan denetlenmesi ve denetim sonuçlarına göre gerekli kararların alınması gerektiği vurgulandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, ülkesinin 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden ayrılacağını söyledi.

"2025'TE ÇIKACAĞIMIZI BİLDİRMELİYİZ"

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov da Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ortaklarımızı 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden çıkacağımız konusunda dürüstçe bilgilendirmeliyiz." dedi.

RUSYA KENDİ UZAY İSTASYONUNU PLANLIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Nisan'da yetkililerle yaptığı toplantıda Uluslararası Uzay İstasyonu projesini ele almıştı. Bu toplantıda, Rusya'nın kendi uzay istasyonunu kurmayı planladığı belirtilmişti.

İstasyon; Kanada, Japonya, Rusya, ABD ve 11 Avrupa Uzay Ajansı üyesi ülkeden oluşuyor.

RUSYA İLE ÇİN'DEN ORTAK UZAY İSTASYONU HAMLESİ

Öte yandan, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından geçen ay yapılan açıklamada, Ay’da ortak uzay istasyonu kurulması yönünde Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ile anlaşma imzalandığı duyurulmuştu.

Anlaşmaya göre, Ay’ın keşfi, kullanımı, ay gözlemleri ve temel araştırmalar konusunda çok yönlü çalışmalar yapılacak. Ay’da kurulacak olan uzay istasyonunda bilimsel deneyler gerçekleştirilecek.

Yetkililer, söz konusu anlaşmayla ilgili, “Roscosmos ile CNSA arasındaki iş birliği, bilimsel araştırma etkileşimini güçlendirmek ve uzayı tüm insanlığın çıkarları için barışçıl amaçlarla kullanmaya katkı sağlayacaktır." bilgisini paylaşmıştı.