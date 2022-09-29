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    Rusya, uygulamaları kaldırdığı için Apple'dan açıklama bekliyor

    Apple, Rus sosyal ağ VKontakte'ye (VK) ait bazı uygulamaları App Store'dan kaldırmıştı. Rusya, Apple'dan konuyla ilgili bir açıklama yapmasını istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 11:34
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    Rusya, uygulamaları kaldırdığı için Apple'dan açıklama bekliyor

    Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken Batı’dan, Rusya’ya karşı çeşitli yaptırımlar gelmeye devam ediyor.

    Apple, uygulama mağazası App Store’da Rus teknoloji devinin uygulamalarını kaldırdı. Merkezi Saint Petersburg’da bulunan VKontakte’ye (VK) ait bazı uygulamaların Apple tarafından kaldırıldığı belirtildi.

    Apple da uygulamaları kaldırdığını ve VK’nın geliştirici hesaplarını kapattığını doğruladı.

    Rusya, Apple'dan açıklama bekliyor

    Rusya'nın iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor, Rus devlet kontrolündeki teknoloji firması VK  tarafından işletilen uygulamaların App Store'dan kaldırılmasının ardından Apple'dan bir açıklama istedi.

    apple rusya

    VK, aylık 75 milyondan fazla kullanıcısıyla genellikle Facebook'a kıyasla Rusya'nın en büyük sosyal ağı konumunda.

    Roskomnadzor, Apple'ın eylemlerinin milyonlarca Rus'u VK uygulamalarına erişiminden mahrum ettiğini ve kararın gerekçesini açıklamasını istediğini söyledi.

    Rusya, kısıtlamaları "ayrımcı" olarak nitelendirdi ve Rus internet kullanıcılarının ücretsiz bilgi ve iletişim hakkını ihlal ettiklerini söyledi.

    Ancak Rusya, ABD merkezli sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve Twitter'ı kapatmaya ve engellemeye zorlayarak vatandaşlarının bilgiye erişimini daha önce kısıtlamıştı.


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