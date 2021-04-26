Rusya, uzaydaki askeri üslere yönelik geliştirilen uzay topunu paylaştı

Rusya, Soğuk Savaş yıllarında uzaydaki Sovyetler Birliği askeri uzay istasyonlarını korumak için tasarlanan uzay topu "Shchit-2’nin" görüntülerini ilk kez yayınladı.

Rusya’nın Reutov kentindeki roket tasarım bürosu NPO Mashinostroyeniya, Soğuk Savaş yıllarında uzaydaki Sovyetler Birliği askeri üslerini korumak için geliştirilen ‘uzay topu’ Shchit-2’nin fotoğraflarını ilk kez yayınladı.

Tasarlanan Shchit-2’nin, ABD ve NATO’dan gelebilecek tehditlere karşı geliştirildiği ifade edildi. Geliştirilen uzay topunun 160 kilometreden fazla menzile sahip olduğu tahmin ediliyor.

UZAY İÇİN GELİŞTİRİLEN İLK SİLAH

Rus medyasında yer alan haberde, Shchit-2’nin uzay için geliştirilen ilk silah olduğu ifade edildi.

Sovyetler Birliği’nin bu silahı test ettiği ifade edilse de test sonuçlarının hala gizli bilgi olarak arşivlerde saklandığı aktarıldı.

Uzayda 160 kilometrenin biraz üzerinde bir etkili menzile sahip olduğu söylenen Shchit-2'nin nasıl fırlatılacağı da tam olarak açık değil.

Uzay topu, mürettebatın aktivasyonu için bir uzaktan kumandaya ve silahın serbest bırakılmasıyla etkinleştirilebilecek bir döndürme mekanizmasına sahip olduğu anlaşılan bir kutuda saklandı.

Öte yandan, neden Rusların yıllar sonra Shchit-2’nin görüntülerini yayınladığı bilinmiyor.