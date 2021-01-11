Rusya: WhatsApp kullanmayın

Rusya Federasyonu Toplumsal Konseyi, Rus yetkililere "İşle ilgili konularda WhatsApp üzerinden iletişim kurmayı sonlandırın" çağrısı yaptı.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve onay için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti.

WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

RESMİ ÇALIŞANLARA WHATSAPP ÇAĞRISI

Rusya Federasyonu Toplumsal Konseyi kitle iletişimden sorumlu Başkan Yardımcısı Aleksandr Malkeviç, oluşan yeni güvenlik endişeleri nedeniyle Rusya’daki resmi çalışanların WhatsApp kullanmayı sonlandırmaları gerektiğini söyledi.

Malkeviç, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, WhatsApp'ın "Gizlilik İlkesi"ni güncellemesinin ardından, mesajlaşma uygulamasının güvenilirliğine ilişkin yeni soru işaretlerinin oluştuğunu bildirdi.

"BİLGİLERİMİZ, BATILI İSTİHBARAT BİRİMLERİNİN MALI OLACAK"

Rusya’da çok sayıda resmi çalışanın WhatsApp üzerinden haberleştiğine dikkati çeken Malkeviç, "WhatsApp gazeteciler ve iş dünyası temsilcileri arasında da popüler. Bu nedenle, tüm gizli bilgilerimizin artık yasal olarak Batılı istihbarat birimlerinin malı olacağını anlamalıyız. Rus yetkililer, özellikle de işle ilgili konularda WhatsApp üzerinden iletişim kurmayı sonlandırmalılar." ifadelerini kullandı.