Rusya, yaşam belirtisi gösteren Venüs'ü keşfe çıkacak

Rusya, Venüs'te yaşam belirtisinin ipuçlarını veren fosfin gazının bulunmasından bir gün sonra, gezegeni keşfe hazırlandıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde yeni buluşlarını açıklayan bilim insanları, Venüs gezegeninin asidik bulutlarında “fosfin” adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisini işaret ettiğini açıklamıştı.

Bilim insanları, fosfini ilk olarak Hawaii'de bulunan James Clerk Maxwell Teleskopu sayesinde tespit ettiklerini ve Şili'de yer alan Atacama (ALMA) teleskop dizisini kullanarak bunu doğruladıklarını belirtmişti.

RUSYA: VENÜS BİR RUS GEZEGENİ

Rus uzay ajansı Rocosmos'un başkanı Dmitry Rogozin, "Venüs'ün bir Rus gezegeni olduğuna inanıyoruz. Rusya, Venüs'e başarıyla inen ilk ve tek ülke.” diyerek; Sovyetler’in 60’lı, 70’li ve 80’li yıllarda gerçekleştirdiği Venüs görevlerine gönderme yaptı.

Rogozin ayrıca, gezegende incelemeler yapmak için ulusal bir proje başlatılacaklarını belirtti.



Roscosmos'tan yapılan açıklamada, Venüs'teki ilk görevlerin Sovyetler Birliği tarafından yürütüldüğüne vurgu yapıldı. Açıklamada, "Venüs ile ilgili çalışmalarda, Sovyetler Birliği ile rakipleri arasındaki olağanüstü uçurum, ABD'nin Venüs'ü 'bir Sovyet gezegeni' olarak adlandırmasını sağlamıştı." ifadeleri kullanıldı.

Rusya, bu misyonla gezegenin yüzeyinde ve atmosferinde yapılacak incelemelerin yanı sıra, Venüs'ün evrimsel sürecini de aydınlatmayı planlıyor.