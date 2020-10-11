Rusya'da yüz tanıma sistemi ile alışveriş yapılabilecek

Rusya'da yüz tanıma sistemi ile alışveriş yapılabilecek

Rusya'nın biyometrik verilerin kullanım alanını genişeleten yasa tasarısını 2020 sonunda çıkararak, yüz tanıma ile alışveriş dönemine geçeceği ifade edildi.

Alışverişte nakit, kredi kartı, dokunmatik ödeme, barkodla ödemenin yöntemşlerinin yanıne bir yenisi daha ekleniyor: Yüz tanıma sistemiyle ödeme.

RUSYA, 2020 BİTMEDEN YÜZ TANIMA İLE ALIŞVERİŞE GEÇİYOR

Rusya biyometrik verilerin kullanım alanını genişeleten yasa tasarısını 2020 sonunda çıkarmayı hedefliyor. Rus medyasından İzvestiya gazetesinin haberine göre, Rusya'nın parlamentonun alt kanadı yasama meclisi Duma'da yasayla birlikte yüz ve ses tanıma teknolojilerini kullanarak marketlerde, kafelerde ve restoranlarda ödeme yapmanın mümkün hale geleceğini yazdı.

SATICISIZ SÜPERMARKETLER AÇILACAK

Yasanın Aralık 2020'ye kadar Duma'dan geçmesi beklenirken, bir çok Rus girişimcinin ise, yüz tanıma sistemi ile ödeme yapılabilen satıcısız süpermarketler açacağı ifade edildi.

Haberde, Rusya'daki halkın yüz görüntüsü ve ses örnekleri, Rostelekom'un operatörlüğünü yaptığı Birleşik Biyometri Sistemi (YeBS) veri tabanında depolandığı kaydedildi.