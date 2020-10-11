Dolar
7.8564
-1.0964%
Euro
9.2939
-0.6053%
Altın
1930.19
1.907%
Borsa
1165.7
1.322%
G. Altın
487.659
0.8718%
Bitcoin
86994.41
1.3553%
EXEN Coin
13.08
1.21%
17ºC
İstanbul
Açık 17 C

    Rusya'da yüz tanıma sistemi ile alışveriş yapılabilecek

    Rusya'nın biyometrik verilerin kullanım alanını genişeleten yasa tasarısını 2020 sonunda çıkararak, yüz tanıma ile alışveriş dönemine geçeceği ifade edildi.
    • DHA
    • 11.10.2020 - 03:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'da yüz tanıma sistemi ile alışveriş yapılabilecek

     

    Alışverişte nakit, kredi kartı, dokunmatik ödeme, barkodla ödemenin yöntemşlerinin yanıne bir yenisi daha ekleniyor: Yüz tanıma sistemiyle ödeme.

    RUSYA, 2020 BİTMEDEN YÜZ TANIMA İLE ALIŞVERİŞE GEÇİYOR

    Rusya biyometrik verilerin kullanım alanını genişeleten yasa tasarısını 2020 sonunda çıkarmayı hedefliyor. Rus medyasından İzvestiya gazetesinin haberine göre, Rusya'nın parlamentonun alt kanadı yasama meclisi Duma'da yasayla birlikte yüz ve ses tanıma teknolojilerini kullanarak marketlerde, kafelerde ve restoranlarda ödeme yapmanın mümkün hale geleceğini yazdı.

    Rusya da yüz tanıma sistemi ile alışveriş yapılabilecek #1

    SATICISIZ SÜPERMARKETLER AÇILACAK

    Yasanın Aralık 2020'ye kadar Duma'dan geçmesi beklenirken, bir çok Rus girişimcinin ise, yüz tanıma sistemi ile ödeme yapılabilen satıcısız süpermarketler açacağı ifade edildi.

    Rusya da yüz tanıma sistemi ile alışveriş yapılabilecek #2

    Haberde, Rusya'daki halkın yüz görüntüsü ve ses örnekleri, Rostelekom'un operatörlüğünü yaptığı Birleşik Biyometri Sistemi (YeBS) veri tabanında depolandığı kaydedildi.

    Rusya da yüz tanıma sistemi ile alışveriş yapılabilecek #3

    Rusya da yüz tanıma sistemi ile alışveriş yapılabilecek #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir