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    Rusya'daki gizemli çizgiler uydudan gözlemlendi

    NASA’nın çektiği uydu görüntülerinde, Sibirya’daki Markha Nehri yakınlarında gizemli çizgiler tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 12:20
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 12:22
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    Rusya'daki gizemli çizgiler uydudan gözlemlendi

    NASA araştırmacıları, birkaç gün önce Dünya Gözlemevi'nin (Earth Observatory) internet sitesinde bir dizi uydu görüntüsü paylaştı.

    Eylül 2016, Temmuz 2019 ve Ekim 2020'de çekilen fotoğraflarda, Sibirya’daki Markha Nehri yakınlarında gizemli çizgiler göze çarptı.

    Landsat 8 uydusu ile çekilen çizgiler, 4 mevsimde de net bir şekilde görülebiliyor. Bilim insanları ise bu ilginç çizgileri iki teoriyle açıklıyor. Gelin bu teorileri yakından inceleyelim.

    rusya

    TEORİ 1: DONMA VE ÇÖZÜLME

    Bilim insanları bu gizemli çizgilerin sırrına dair fikir birliğine varamıyor. Ancak ortaya atılan ilk teoriye göre çizgilerin oluşma nedeni buzlu zemin.

    Orta Sibirya platosu, yılın yüzde 90'ında donmuş toprakla kaplı. Buradaki buz, kısa aralıklarla çözülüp tekrar donuyor. Donan, çözülen ve tekrar donan toprak parçaları ise çizgisel veya dairesel şekiller oluşturabiliyor.

    Norveç'in Svalbard adalarında da benzer nedenlerden dolayı bu tarz çizgiler gözlemlenmişti. Ancak Norveç'tekiler, Sibirya'daki çizgilere göre epey küçüktü.

    Rusya daki gizemli çizgiler uydudan gözlemlendi #2

    TEORİ 2: EROZYON

    ABD Geological Survey'deki jeolog Thomas Crafford, şekillerin “layer cake jeolojisi olarak bilinen” tortul kayaçlardaki desenlere benzediğini söylüyor.

    Bu, karlar eridiğinde ya da yoğun yağmurla tortul kaya parçacıklarının ufalanıp yığınlar oluşturmasıyla görülen bir etki.

    Sibirya’da kar erimeleri sonrasında akan sudan kaynaklı bu durumun yaşanabileceğini düşünen Thomas Crafford, daha koyu şeritlerin daha dik alanları ve daha açık şeritlerinse düz alanları temsil ettiğini belirtiyor.

    Crafford'a göre bu teori, gizemli çizgilerin neden kışın daha belirgin olduğunu da açıklıyor. Zira beyaz karın düz zeminde toplanması, bu alanlarda daha açık renkli bir manzara oluştururken, sivri kısımlar da daha koyu görünüyor.

    NASA, bu teorinin de manzaraya uygun olduğunu ifade ediyor.  Ancak bölge yakından incelenene kadar Sibirya'nın gizemlerinden biri olmaya devam edecek.

    KOMPLO TEORİLERİ DE VAR

    Her gizemli olay gibi Rusya'daki bu çizgilere dair de komplo teorileri ortaya çıkmaya başladı. Birçok insan, şimdiden bu çizgileri UFO ve uzaylılarla ilişkilendiriyor.

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