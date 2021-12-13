Rusya'dan hükümet destekli TikTok uygulaması: Yappy

TikTok ile yaşanan gerilimin ardından Rusya, kendi kısa video uygulaması Yappy'yi kullanıma sundu.

Günümüzde en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının başında gelen TikTok, özellikle gençler arasında oldukça popüler.

Sosyal medya devlerine karşı sert tutumuyla dikkat çeken Rusya, uygulamanın ülkedeki hakimiyetine son vermek için yeni bir adım attı.

RUSYA'DAN YERLİ TIKTOK UYGULAMASI

TikTok'un ülkedeki hakimiyetini azaltmak için kendi yerli uygulamasını geliştiren Rusya, uygulamanın yapım aşamasında hükümete yakın isimlere yer verdi.

Yappy isimli bu uygulama, 40 milyon TikTok kullanıcısının bulunduğu Rusya'da popüler olabilmek için çalışmalara başladı.

Özellik ve tasarım bakımından neredeyse TikTok ile aynı olan uygulamada kullanıcılar, 60 saniye uzunluğundaki videoları paylaşabiliyor.

Uygulama, devlete ait gaz devi Gazprom'un bir yan kuruluşu olan Gazprom Media tarafından geliştirildi.

PUTIN'İN KIZI DA YARDIM ETTİ

Geliştirilme sürecine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarından biri olan Katerina Tikhonova da dolaylı olarak yardım etti.