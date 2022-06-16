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    Rusya'dan sızan metan gazı uydulara yakalandı

    Rusya'daki bir kömür madeninden sızan metan gazı, uydu fotoğraflarından tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 09:25
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    Rusya'dan sızan metan gazı uydulara yakalandı

    Uydular vasıtasıyla dünyadaki metan sızıntılarını tespit eden Kanadalı özel bir şirket, önemli bir tespite daha imza attı.

    Rusya'nın güneyindeki Kemorovo bölgesindeki bir kömür madenindeki metan gazı sızıntısı, uydular aracılığıyla tespit edildi.

    Saatte 90 ton gaz sızıyor

    Elde edilen verilere göre, madenden saatte tam 90 ton metan gazı sızdığı ortaya  çıktı. Şirketin kurucusu Stephane Germain, elde edilen uydu fotoğrafının 14 Ocak'ta çekildiğini ve sızıntının son 5 aydır sürdüğünü söyledi.

    Şirket, sızıntının madende yaşanabilecek bir patlamayı önleme amaçlı bilerek yapılmış olabileceğini de belirtiyor.

    Aynı madende 2010'da meydana gelen metan gazı patlaması ve sonrasındaki yangında 91 kişi hayatını kaybetmişti.

    Rusya dan sızan metan gazı uydulara yakalandı #1


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