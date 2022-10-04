Haberler

Teknoloji Haberleri

Rusya’dan TikTok ve Twitch’e ceza

Rusya’dan TikTok ve Twitch’e ceza

Rusya'da bir mahkeme, sosyal medya platformlarından TikTok'a idari ihlaller nedeniyle 3 milyon ruble, Twitch'e ise 4 milyon ruble para cezası verdi.