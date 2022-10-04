- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Rusya’dan TikTok ve Twitch’e ceza
Rusya’dan TikTok ve Twitch’e ceza
Rusya'da bir mahkeme, sosyal medya platformlarından TikTok'a idari ihlaller nedeniyle 3 milyon ruble, Twitch'e ise 4 milyon ruble para cezası verdi.
- Haber Merkezi
- 04.10.2022 - 16:31
- Güncelleme : 04.10.2022 - 16:50
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), TikTok ve Twitch aleyhine dava açmıştı. Söz konusu davalar, başkent Moskova’da bulunan Taganskiy Mahkemesi’nde görüldü.
Rusya’da yasaklanan içeriklere TikTok ve Twitch üzerinden ulaşılabildiğini söyleyen mahkeme, şirketin yasalara uymadığı hükmüne vardı.
TikTok ve Twitch'e ceza
AA'nın haberine göre mahkeme; TikTok’a 3 milyon ruble, Twitch’e ise 4 milyon ruble para cezası verdi.
Kararda, TikTok’un “geleneksel olmayan değerler ve LGBT propagandası” ve Twitch’in ise Rusya’nın Ukrayna’daki “özel askeri operasyonu hakkında sahte bilgi” içeren içeriklere yer verdiği belirtildi.