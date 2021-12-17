Rusya'dan Twitter, Facebook ve TikTok'a para cezası

Rusya, yasaklı içerikleri silmedikleri gerekçesiyle Twitter, Facebook ve TikTok'a para cezası verdiğini duyurdu.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ABD'li ve Çinli sosyal medya şirketleriyle savaşmaya devam ediyor.

Başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görülen davalarda, şimdiye kadar söz konusu platformlara milyon dolarlarca ceza kesilmişti.

TWITTER, FACEBOOK VE TIKTOK YİNE CEZA ALDI

Taganskiy Mahkemesi, yasaklı içerikleri silmedikleri gerekçesiyle Twitter, Facebook ve TikTok'a para cezası verdiğini duyurdu.

Gelen bilgilere göre Facebook 13 milyon ruble (176 bin dolar), Twitter 10 milyon ruble (135 bin dolar) ve TikTok 4 milyon ruble (54 bin dolar) ceza aldı.

RUSYA, TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE BASKI KURUYOR

Moskova, teknoloji şirketlerini yasaklı içerikleri kaldırmaya ve Rusya'da ofis açmaya zorluyor.

Devlet iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor, Rus kullanıcılarının kişisel verilerinin Rus topraklarında saklanmasını istiyor.

Roskomnadzor ayrıca, 10 Mart’ta aldığı kararla; intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.