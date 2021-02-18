Rusya'nın Progress kargo mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi

Uluslararası Uzay İstasyonu'na yakıt ve gıda malzemesi götüren Progress MS-16 kapsülü, istasyona başarılı bir şekilde demirlendi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo göndermek için kullanılan Progress kapsülleri, yeni bir göreve daha imza attı.

Şu anda istasyonda bulunan astronotlar için çeşitli gıda malzemeleri, yakıt ve diğer gerekli şeyleri taşıyan ve geçtiğimiz günlerde fırlatılan Progress MS-16 kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.

Kapsül, istasyona 420 litre içme suyu, gıda ve 600 kilogram yakıtın yanı sıra uzay denemeleri için çeşitli ekipman ve malzemeler taşıdı.

Halihazırda Rusya, ABD ve Japonya’dan astronotların bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'nu; NASA, ROSCOSMOS, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ortak işletiyor.